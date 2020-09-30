Тегеран, , 07:44 — REGNUM 29 сентября посольство Исламской Республики Иран в Баку в своем заявлении решительно опровергло шумиху в СМИ о переброске оружия и формирования вооруженных сил с иранской территории в Армению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Иран выразил сожаление по поводу усилий третьих сторон, которые стремятся достичь своих целей и интересов в Азербайджане», — говорится в заявлении. «Основной целью пропаганды является разрушение братских и дружественных отношений Ирана и Азербайджанской Республики», — отмечалось далее.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал Азербайджанскую Республику и Армению положить конец столкновениям и начать диалог между двумя государствами.

Конфликт в Нагорно-карабахском регионе начался после распада Советского Союза в конце 1980-х годов и продолжался примерно до 1994 года, когда на эту стратегическую территорию претендовали как Армения, так и Азербайджан. В то время анклав Нагорного Карабаха провел бойкотированный Азербайджаном референдум, на котором народ предпочел независимость присоединению к одной из двух стран.