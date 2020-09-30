Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Кандидат на предстоящих выборах президента США от демократов Джо Байден выдвинут на Нобелевскую премию мира, сообщает издание Evening Standard.

Решение номинировать американского политика принял член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября депутат от «Партии прогресса» (Норвегия), председатель Парламентской ассамблеи НАТО Кристиан Тайбринг-Джедде предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его посредничество в соглашении Израиля и ОАЭ о нормализации отношений.

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