Тегеран, , 07:54 — REGNUM 29 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что исламская республика заинтересована в расширении всестороннего сотрудничества с Оманом как дружественной и братской страной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал это замечание во время церемонии вручения верительных грамот иранскому президенту. «Поступательные отношения Ирана и Омана должны и впредь строиться на принципах добрососедства, дружбы и братства, особенно в экономической сфере», — сказал иранский президент.

Говоря о банковском и финансовом сотрудничестве между двумя странами, Рухани выразил надежду, что экономические отношения между Тегераном и Маскатом будут пойдут на пользу более чем когда-либо общим интересам обеих стран.

Новый посол Омана, в свою очередь, заявил, что его страна полна решимости укреплять отношения с Ираном во всех областях, в частности, в сфере экономики.