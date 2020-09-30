Токио, , 03:28 — REGNUM Администрация нового главы правительства Японии Ёсихидэ Суги считает провальным подход команды бывшего-премьер министра страны Синдзо Абэ на переговорах с Россией, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на источник в японском правительстве.

«Если мы действительно хотим вернуть острова, необходимо было развивать более масштабное экономическое сотрудничество. Очевидно, что подход предыдущей администрации был провальным», — приводит его слова газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава правительства Японии Ёсихиде Суга провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговов японский премьер-министр заявил о желании решить вопрос с Курильскими островами и развивать сотрудничество с Россией.

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