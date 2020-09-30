Тегеран, , 08:20 — REGNUM 29 сентября президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что страна приветствует развитие отношений с Чешской Республикой в политической, экономической, научной и культурной областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал это замечание, принимая верительные грамоты нового посла Чешской Республики в Тегеране Йозефа Рихтара. Он также выразил удовлетворение позицией ЕС, а также Чехии в отношении сохранения иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и противостояния односторонней политике США.

Рихтар, в свою очередь, отметил, что Прага стремится развивать сотрудничество с Тегераном в торговой, научной и культурной областях. Он подчеркнул, что Чешская Республика совместно с другими европейскими государствами поддерживает СВПД и содействует реализации положений ядерной сделки.