Тегеран, , 08:21 — REGNUM 29 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг необоснованные обвинения саудовцев в адрес Исламской Республики, призвав саудовское правительство не продвигать бесполезную и недействительную информацию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реагируя на сфабрикованные заявления саудовских официальных лиц об обнаружении террористической группировки, связанной с Ираном, Хатибзаде отметил, что недавние утверждения саудовских официальных лиц являются недействительными.

«Саудовские власти, отбросив политическую мудрость, воспользовались ложными антииранскими обвинениями как инструментом отвлечения общественного мнения от преступлений против человечности, которые они совершили против йеменских детей и женщин, неся ответственность за гибель тысяч мирных жителей», — заявил иранский дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы Службы безопасности Саудовской Аравии заявил об аресте целой террористической группы, обученной и организованной иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).