Тегеран, , 08:22 — REGNUM 29 сентября иранские законодатели предоставили вотум доверия новому министру промышленности, рудников и торговли Хоссейну Алирезе разм-Хоссейни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Разм-Хоссейни получил одобрение иранского парламента 175 голосами за получение возможности осуществлять деятельность на своём новом посту в качестве министра промышленности, рудников и торговли.

12 августа Меджлис отказал в вотуме доверия первому кандидату от президента Рухани на эту должность Хосейну Модаресу Хиабани.

59-летний разм-Хоссейни изучал экономику и торговлю в Керманском университете. До прихода на государственную службу он работал в частном секторе, основав несколько фабрик в Кермане.

Алиреза разм-Хоссейни завоевал вотум доверия законодателей в качестве нового министра промышленности, набрав 175 голосов «за» при 80 голосах «против» и 9 воздержавшихся.