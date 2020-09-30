Тегеран, 30 сентября 2020, 08:22 — REGNUM 29 сентября иранские законодатели предоставили вотум доверия новому министру промышленности, рудников и торговли Хоссейну Алирезе разм-Хоссейни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Разм-Хоссейни получил одобрение иранского парламента 175 голосами за получение возможности осуществлять деятельность на своём новом посту в качестве министра промышленности, рудников и торговли.
12 августа Меджлис отказал в вотуме доверия первому кандидату от президента Рухани на эту должность Хосейну Модаресу Хиабани.
59-летний разм-Хоссейни изучал экономику и торговлю в Керманском университете. До прихода на государственную службу он работал в частном секторе, основав несколько фабрик в Кермане.
Алиреза разм-Хоссейни завоевал вотум доверия законодателей в качестве нового министра промышленности, набрав 175 голосов «за» при 80 голосах «против» и 9 воздержавшихся.