Тегеран, , 08:29 — REGNUM 29 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании поздравил китайцев с 71-й годовщиной основания Китайской Народной Республики (КНР) и выразил стремление к установлению стратегического партнерства между Тегераном и Пекином.

«1 октября китайский народ будет отмечать 71-ю годовщину основания Нового Китая и праздник по случаю середины осени. 2020 год — это очень особенный год для всего мира», — написал Зариф в своем твиттере.

Он также отметил: «Успех Китая в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и достижение мощного экономического подъема были с трудом завоёваны китайским правительством и народом».

Министр иностранных дел также поздравил китайский народ с праздником и подчеркнул:

«Я желаю китайскому народу дальнейшего процветания во всех сферах жизни, а также желаю, чтобы перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами были значительно шире».