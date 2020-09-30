Тегеран, , 08:29 — REGNUM 28 сентября специальный посланник МИД Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахериан в ходе отдельных телефонных переговоров со своими узбекским и немецким коллегами обсудил развитие двусторонних отношений и региональных событий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 сентября.

Три официальных лица рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане, а также межафганские мирные переговоры.

В ходе телефонного разговора с узбекской стороной Тахериан высоко оценил мысль президент Узбекистана о необходимости уделения Организацией Объединенных Наций должного внимания афганской проблематике и создания для решения этого вопроса специального механизма.

Ранее в своем выступлении министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Ирана оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане.

В телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром Зариф обсудил текущее положение афганских сторон в рамках мирного процесса, роль в нем соседних стран, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.