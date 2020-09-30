Москва, 30 сентября 2020, 03:11 — REGNUM Полный разгром террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал результатом военной операции России в Сирии. Об этом написал в своей статье для газеты «Красная Звезда» министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам главы ведомства, указанная группировка «перестала существовать» в этой арабской республике, а на территорию России не удалось проникнуть ни одному террористу.
Он также отметил, что за время операции российских войск в Сирии были уничтожены 865 главарей террористических групп и более 133 тысяч экстремистов, а также свыше 133,5 тысячи объектов боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Сергей Шойгу заявил, что более 90% сирийской территории контролируется правительственной армией Сирии.
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