Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео с 4 по 8 октября совершит дальневосточное турне — посетит Японию, Южную Корею и Монголию. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

В Токио 6 октября Помпео примет участие во встрече глав МИД Японии, Австралии, Индии и США. А также проведёт двусторонние встречи с японскими коллегами, «чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес».

По сообщению пресс-службы, в Южной Корее и Монголии Помпео проведёт встречи с «должностными лицами высокого ранга».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги объявил о том, что в Токио 6 октября пройдёт четырёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии. Одной из главных тем в повестке переговоров будет обсуждение сотрудничества стран в рамках концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона.

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