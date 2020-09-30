Гуанчжоу, Китай, , 02:45 — REGNUM Международный аэропорт «Байюнь» города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун на юге Китая будет превращен в крупный международный хаб, соответствующий проект уже осуществляется, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Расширение «Баюньпорта» является крупным шагом к созданию воздушного кластера Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. Расширение включает в себя работу по множеству секторов, включая улучшение аэропортовой техники, поставок топлива и контроля за трафиком.

Аэропорт планирует построить еще две взлетно-посадочные полосы. Одна имеет 3400 метров в длину и 45 метров в ширину. Вторая имеет длину 3600 метров и 45 метров в ширину. Помимо расширения уже существующих двух терминалов, проект подразумевает строительство нового терминала площадью по полу 422 тыс. кв. метров.

Проект расширения также подразумевает создание 190 стоянок для самолетов, а также создание вспомогательных сооружений. «Баюньпорт» является один из ведущих китайских авиахабов, а также ведущим игроком на рынке гражданской авиации региона.