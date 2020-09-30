Оттава, , 02:28 — REGNUM Свои соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха выразил глава правительства Канады Джастин Трюдо. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Канадский лидер отметил, что Сабах «десятки лет беззаветно служил кувейтскому народу». Он также напомнил, что Канада всегда будет помнить «лидерство и дальновидность» эмира, которые помогали и помогают канадским военнослужащим находится на военных базах в Кувейте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования в связи с кончиной кувейтского эмира выразили президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

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