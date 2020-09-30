Хама, Сирия, , 02:25 — REGNUM Подразделения армии Сирии преследует банду боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Сальмия в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.

По его данным, ранее боевики убили местных жителей, оказавших им сопротивление при попытке угнать стадо овец в селении Эль-Фасида.

«Убито по меньшей мере девять человек, террористы после совершенного преступления укрылись в пустыне, их преследуют войска», — отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября ливанская армия ликвидировала 13 террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе с Сирией. Бой проходил в населенном пункте Вади-Халед.

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