Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Турецкие власти пытается нарушить ход мирного процесса, направленного на урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел в заявлении, доступном на сайте комитета.

По словам конгрессмена, Турция ведет к эскалации конфликта вокруг республики. Он призвал руководство США не закрывать глаза на указные действия Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября конгрессмен Дина Тайтус осудила действия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, а также поддержку Турцией деятельности Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США оценили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха