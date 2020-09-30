Варшава, , 01:53 — REGNUM Составленный белорусской оппозицией список лиц, принимавших участие «в милицейском произволе», передан в Евросоюз. В нём есть имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила 29 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью радиостанции RFI.

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«Конечно (есть)», — ответила она на вопрос ведущего, включено ли имя Александра Лукашенко в переданный список.

О подготовке так называемого «списка Тарайковского» Тихановская сообщала 17 сентября. В него должны были войти имена и фамилии «тех, кто пытает и избивает людей» во время акций протеста, и, в частности, причастен к гибели Александра Тарайковского.

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