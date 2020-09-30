Москва, , 01:39 — REGNUM Телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи со смертью эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха направил президент РФ Владимир Путин новому руководителю государства шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Сабах был настоящим другом России и внес большой вклад в развитие отношений двух стран. Кроме того, по словам Путина, эмир пользовался высоким авторитетом в ближневосточном регионе, а также за его пределами, и сделал много для обеспечения региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября свои соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта выразил президент США Дональд Трамп.

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