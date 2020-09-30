Москва, , 01:34 — REGNUM Российские инспекторы в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 30 сентября посетят военный объект в Финляндии в месте его дислокации в мирное время. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов 30 сентября 2020 года в течение одного дня планирует посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Финляндии… в месте его обычного расположения в мирное время», — заявил Рожков.

По его словам, командование объекта на брифинге также проинформирует российских военных инспекторов о личном составе, основных системах вооружения и технике, дислоцируемых на объекте.

Напомним, что 28 сентября Рожков объявил о выполнении наблюдательного полёта на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полёт с аэродрома Хельсинки-Вантаа планирует выполнить в период с 28 сентября по 2 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты из Германии, Франции и Румынии с 21 по 25 сентября в рамках Договора по открытому небу выполнят наблюдательный полёт над Россией. В ходе полёта на румынском самолёте АН-30 российские специалисты на его борту проконтролируют применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

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