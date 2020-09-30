Тирана, , 01:34 — REGNUM Первый президент Албании Сали Бериша 29 сентября выступил в поддержку усилий Азербайджана по установлению контроля за территорией Нагорного Карабаха.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша стал первым албанским политиком, который поддержал одну из сторон в Нагорно-Карабахском конфликте, прямо сейчас находящемся в горячей фазе. Стоит отметить, что в настоящее время после ряда внутриполитических провалов Бериша отошёл от активного участия в политической борьбе.

Ране премьер-министр Албании и председатель ОБСЕ Эди Рама призвал стороны к мирному урегулированию конфликта.

Друзья, уже несколько дней вооруженный конфликт, повлекший серьезные людские потери и многочисленные ранения гражданских и военных лиц, развивается между Арменией и Азербайджаном. Причиной данного конфликта является захват значительной части территории Азербайджана Арменией при поддержке России. Азербайджан в соответствии с международным правом требует восстановления территориальной целостности и своего суверенитета на всей территории страны и в зонах, которые уже несколько лет оккупированы Арменией.

Последняя держит в оккупации провинцию Нагорный Карабах, которая находится в сердце Азербайджана, населена преимущественно армянами и признана международным сообществом территорией Азербайджана, а также широкую полосу территории этой страны, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией и преимущественно населена азербайджанским народом.

Сали Бериша Целиком поддерживая законное право Азербайджана на установление полного суверенитета на всех территориях, уже три десятилетия удерживаемых Арменией при поддержке русских, и призываю международное сообщество предпринять более серьезные усилия по разрешению данного конфликта в соответствии с актами и законами международного права и положить конец армянской оккупации территорий Республики Азербайджан.

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