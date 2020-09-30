Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом говорится в его заявлении, распространённом 29 сентября пресс-службой администрации.

«Я глубоко опечален в связи со смертью моего дорогого друга… Мы с Меланьей выражаем искренние соболезнования народу Кувейта. Шейх Сабах был верным другом и партнёром США», — говорится в тексте заявления.

По словам Трампа, эмир Кувейта являлся «непревзойдённым дипломатом», чьё «неутомимое посредничество» в решении ближневосточных споров помогало преодолевать разногласия в сложнейших обстоятельствах.

«Надеюсь, что страны Персидского залива соберутся вместе, чтобы почтить его наследие» . Дональд Трамп

Известно, что шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на лечении в больнице в штате Миннесота. 91-летний Сабах IV, занимавший престол с 2006 года, являлся старейшим правителем в мире на данный момент. Новым эмиром Кувейта после кончины эмира Сабаха IV назначен наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Как сообщало ИА REGNUM, 91-летний Сабах IV, занимавший престол Кувейта с 2006 года, скончался в одной из клиник в США.

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