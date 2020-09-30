Минск, , 00:38 — REGNUM Милиция Минска задержала более десяти человек за участие в несанкционированной акции протеста в микрорайоне Лебяжий, сообщила 29 сентября журналистам официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

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«Задержано более 10 участников несанкционированного массового мероприятия», — сказала она.

Ранее о задержаниях на локальной акции протеста сообщили белорусские Telegram-каналы.

Напомним, с 9 августа в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста оппозиционно настроенных граждан, не признающих итоги выборов президента.

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