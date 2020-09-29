Киев, , 23:57 — REGNUM «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отказался от идеи провести «марш на Крым». Об этом заявил глава организации Рефат Чубаров 29 сентября в интервью «Крым. Реалии» (СМИ — иностранный агент).

По его словам, планировалось, что украинские «активисты», крымские татары, живущие на Украине, и представители ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций пешком пересекут российско-украинскую границу в районе Крыма.

Чубаров добавил, что подготовка к акции возобновится, как только закончится пандемия коронавируса, и откроются границы между странами.

«Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что Крым был утрачен из-за того, что в 2014 году тогдашний министр обороны Украины Игорь Тенюх перепутал численность украинских войск на полуострове.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Воссоединению с РФ предшествовал референдум, на котором жители полуострова поддержали эту идею. Вопрос о самоопределении Крыма был поднят после того, как в Киеве произошёл государственный переворот, и законная власть на Украине была уничтожена.

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