Архангельск, 29 сентября 2020, 23:52 — REGNUM В Архангельске завершился прием документов от кандидатов на пост мэра города. На должность градоначальника претендуют одиннадцать человек.
Список претендентов пополнили: вице-спикер городской думы Александр Гревцов (КПРФ), министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, предприниматель Вадим Волоцкий, экоактивист Владимир Когут, депутат гордумы Сергей Пономарев (ЕР), бывший замначальника наркоконтроля Сергей Юрковский, работник центра судоремонта «Звездочка"Николай Пестов и руководитель региональной транспортной службы Олег Мишуков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы подали блогер Михаил Шишов, советник нынешнего мэра Дмитрий Морев и депутат гордумы Михаил Федотов (ЕР).
Напомним, отбор кандидатуры на пост мэра Архангельска намечен на 15 октября.