Брюссель, , 23:48 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС, говорится в заявлении, опубликованном 29 сентября главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Также лидеры стран ЕС будут обсуждать ситуацию в Белоруссии, отношения с Китаем, конфликт Греции и Турции, Brexit. Коснётся обсуждение и «дела Навального».

Напомним, двухдневный саммит Европейского союза открывается 1 октября.

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