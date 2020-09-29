Кливленд, США, , 23:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Огайо на дебаты против своего соперника по предстоящим президентским выборам Джо Байдена, 29 сентября передает Fox News.

Дональд Трамп The White House

Президентский самолет совершил посадку в международном аэропорту Кливленда, Трамп прибыл на место в сопровождении экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бойца ММА Колби Ковингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, заочные перепалки между Трампом и Байденом начались ещё до дебатов. Команда Байдена обвинила Трампа в вероятной неуплате налогов, а Трамп заявил, что Байден отказался провериться на наркотики перед дебатами.

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