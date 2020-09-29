Киев, , 23:09 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков бурно отреагировал на слова заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина об отсутствии войны между Россией и Украиной. Аваков опубликовал гневный пост 29 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет, погибли тысячи наших солдат и гражданских… Мерзавец», — написал министр.

Аваков призвал немедленно исключить бывшего премьер-министра Украины из украинской делегации в ТКГ.

«Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию!» — негодует глава МВД Украины.

Отметим, что украинская пропаганда отрицает гражданский характер войны в Донбассе и представляет её как некую «российскую агрессию». При этом никто в мире не говорит о наличии войск РФ в регионе. К примеру, канцлер германии Ангела Меркель заявила на съезде своей партии о том, что на Украине идёт «гражданская война при поддержке России», а глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе Эртурул Апакан в 2018 году уточнил:

«Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в наших отчётах не говорится о российских военных».

Напомним, ранее Витольд Фокин, находясь в Верховной раде, заявил, что не видит доказательств того, что в Донбассе идёт война между Россией и Украиной. При этом он отметил, что Народная милиция ДНР и ЛНР получает поддержку из России.

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