Нью-Йорк, США, 29 сентября 2020, 22:51 — REGNUM О складе с оружием «Хезболлы» в порту Бейрута заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 29 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Напомнив о взрыве аммиачной селитры, который произошёл в порту ливанской столицы два месяца назад, Нетаньяху заявил:
Глава израильского правительства призвал жителей Джнаха выступить против нахождения в их района оружия «Хезболлы» — пока не произошло нового взрыва. Он добавил, что международное сообщество должно надавить на власти Ливана, чтобы они заставили «Хезболлу» прекратить использование оружия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа 2020 г. Жертвами взрыва стали 192 человека, ещё шесть с половиной тысяч пострадали.
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