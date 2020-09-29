Париж, 29 сентября 2020, 22:19 — REGNUM Больше усилий нужно предпринять белорусской оппозиции, чтобы она могла начать диалог с Россией, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Radio France Internationale.
Оценивая беспорядки в Белоруссии, возникшие после президентских выборов на фоне победы Александра Лукашенко, оппозиционерка заявила, что произошёл «внутренний кризис», который надо поскорее преодолеть. По её словам, белорусская оппозиция «готова к диалогу с российскими властями».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже состоялась встреча Тихановской и французского президента Эммануэля Макрона, который настойчиво предлагает посредничество между оппозицией и властями Белоруссии.
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