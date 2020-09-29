Вильнюс, , 22:19 — REGNUM Диалог с Россией, при всех его сложностях, предпочтительнее бряцания оружием, заявил 29 сентября журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием и запугивать друг друга», — заявил президент Литвы. При этом он не стал уточнять, чем может «побряцать» Литва чтобы пугать Россию.

По словам президента Литвы, диалог всегда предпочтительнее.

«Однако мы должны ясно осознать, что избираем путь, на котором может быть много разочарований», — добавил Науседа.

Таким образом Науседа отреагировал на заявление приехавшего в Литву президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости стратегического диалога с Россией.

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