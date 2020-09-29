Ереван, , 22:07 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана с 27 сентября потеряли убитыми 790 человек, заявил 29 сентября сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, за три дня боев в Карабахе ВС Азербайджана потеряли 790 человек, из них 180 на карвачарском направлении, где происходили упорные бои.

Кроме того, по приблизительным данным военных Армении, противник потерял до 1900 человек ранеными.

При этом Ованнисян заявил, что в ходе боевых действий было подбито 137 танков и бронемашин, сбито 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолёт.

Потери армянской стороны уточняются, данные будут опубликованы позже, добавил Арцрун Ованнисян.

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