Степанакерт, , 21:54 — REGNUM Применение истребителя F-16 в воздушном пространстве Нагорно-Карабахской Республики было зафиксировано, заявил 29 сентября на брифинге заместитель командующего Армией обороны НКР Артур Саркисян.

Брифинг транслировался на странице ведомства в Facebook.

«Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал Саркисян.

Стоит отметить, что ранее посол Армении в России Вардан Тогонян сообщил, что после атаки истребителя F-16 ВВС Турции на штурмовик Су-25 ВВС Армении Ереван может обратиться за помощью в ОДКБ.

Напомним, Анкара и Баку отрицают факт применения турецкого истребителя в небе над Карабахом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий истребитель F-16 атаковал и сбил армянский штурмовик Су-25 в воздушном пространстве Армении, лётчик погиб.

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