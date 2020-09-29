Анкара, 29 сентября 2020, 21:28 — REGNUM Оружие готова поставлять Азербайджану Турция, сообщает 29 сентября Anadolu.
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По словам главы турецкого Управления оборонной промышленности Исмаила Демира, «все возможности турецкого оборонрома всегда открыты для братьев в Азербайджане».
Таким образом турецкий «оборонщик» ответил на вопрос о том, может ли продукция ВПК Турции быть использована в войне в Нагорном Карабахе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в войне в Нагорном Карабахе выступает на стороне Азербайджана, но военной помощи, как утверждает Анкара, не оказывает.
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