Бишкек, , 21:25 — REGNUM Принимающие участие в выборах в парламент Киргизии партии уже потратили на проведение предвыборной кампании свыше 557 млн сомов (551,5 млн рублей)*. Об этом сообщает центральная избирательная комиссия республики.

Из этой суммы 80 млн сомов (79,2 млн рублей) ушло на предвыборный залог — по 5 млн сомов (4,95 млн рублей) от каждого из 16 допущенных до выборов политического блока.

Больше всего денег на участие в предвыборной гонке потратили партии «Мекеним Кыргызстан» — 116,1 млн сомов (114,9 млн рублей), «Кыргызстан» — 96,3 млн сомов (95,3 млн рублей) и «Биримдик» — более 94,7 млн сомов (93,7 млн рублей).

Затем следуют «Ата Мекен» — около 46,8 млн сомов (46,3 млн рублей), «Бир Бол» — 43 млн сомов (около 42,6 млн рублей), «Замандаш» — более 39,1 млн сомов (38,7 млн рублей) и «Республика» — около 36,6 млн сомов (около 36,2 млн рублей).

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Значительно более скромными оказались расходы партий «Мекенчил» — 13,9 млн сомов (13,8 млн рублей), «Социал—Демократы» — более 13,7 млн сомов (13,6 млн рублей), «Партии Ветеранов войны в Афганистане» — более 10,5 млн сомов (10,4 млн рублей), «Ордо» — 9,3 млн сомов (9,2 млн рублей) и «Бутун Кыргызстан» — 8,6 млн сомов (8,5 млн рублей).

Замыкают список «Реформа» — 7,4 млн сомов (более 7,3 млн рублей), «Ыйман Нуру» — 7,1 млн сомов (7 млн рублей), «Мекен Ынтымагы» — 7,1 млн сомов (7 млн рублей) и «Чон Казат» — более 6,4 млн сомов (6,4 млн рублей).

*Приведенные выше расчеты не учитывают неофициальные платежи.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии должны состояться 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты от 16 политических партий.

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