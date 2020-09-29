Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Кандидат от демократов Джо Байден за несколько часов до дебатов с президентом США Дональдом Трампом опубликовал налоговую декларацию за 2019 год, 29 сентября сообщает агентство Reuters.

Согласно декларации, Байден и его жена Джилл заплатили $346 000 федеральных налогов и других платежей при доходе в $985 000 и затребовали правительственной компенсации в $47 000. Команда Байдена призвала Трампа также отчитаться о налогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября газета The New York Times обвинила Трампа в неуплате подоходного налога. Команда Трампа отрицает все обвинения.

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