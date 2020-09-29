Степанакерт, , 21:21 — REGNUM Армия обороны Арцаха (Нагорный Карабах) вернула часть ранее утраченных позиций, сообщил 29 сентября на брифинге заместитель командующего Артур Саркисян.

По его словам, позиции вновь отбиты на южном и северном направлениях боевых действий.

«Много раз используя бронетанковые соединения, противник пытался атаковать наши позиции, но после неудачи возвращался на прежние и попытался закрепиться там», — сказал Саркисян.

Бои продолжаются с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), авиации и беспилотников.

По данным Артура Саркисяна, за прошедший день азербайджанские войска потеряли 17 танков, четыре бронемашины, три единицы бронированной инженерной техники, 13 беспилотников и более 500 военнослужищих.

Потери армянской стороны уточняются и будут оглашены позже, сообщил Артур Саркисян.

Напомним, с 27 сентября по всей линии карабахско-азербайджанской границы продолжаются интенсивные бои. По данным на вечер 28 сентября армянская сторона потеряла убитыми более 80 военных и четверых мирных жителей, ранения получили около 200 человек.

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