29 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Материальный ущерб, нанесенный Сербии в результате бомбардировок НАТО, составляет несколько сотен миллиардов долларов, человеческие потери – неизмеримы. Однако если мы что-то и узнали из этого эпизода, так это то, что для президента Сербии Вучича у всего есть своя цена: если мы смогли продать дружбу с Россией и Китаем за несколько миллиардов долларов в виде займов, я уверен, что Вучич легко определит, сколько будут стоить жертвы и память о них.

Младжан Джорджевич, , 22:02 — REGNUM Уже почти месяц в Сербии не утихают страсти по поводу подписания так называемого «Вашингтонского соглашения», странного пакета документов, в подготовке которого участвовали Белград, Приштина и американская администрация во главе со спецпредставителем президента США Ричардом Гренеллом. После Брюссельского соглашения 2013 года, которым президент Сербии Александр Вучич де-факто признал «Косово», этим документом он на шаг приблизился и к его признанию де-юре. Кроме того, Сербия в Вашингтоне взяла на себя политические обязательства по ряду пунктов, которые приведут к ухудшению наших отношений с ведущими мировыми державами: от Китая, чью 5G-технологию нам уже запрещено использовать, Европейского союза, так как посольство Сербии в Израиле будет перенесено в Иерусалим, и арабского мира (мы объявим «Хезболлу» террористической организацией) до России, поскольку Вучич согласился «диверсифицировать энергетические источники». Наиболее примечательным в свете этих событий и недавнего визита высокопоставленной американской делегации в Белград всё-таки является поворот Сербии и, прежде всего, Вучича во внешней политике.

Александр Вучич и Дональд Трамп. 4 сентября 2020 года, Вашингтон Predsednik.rs

Частично этот поворот можно увидеть через ведущуюся в пользу США пропаганду в СМИ — как в государственных медиа, так и в проправительственных таблоидах. Согласно результатам недавнего исследования, количество положительных статей о Соединенных Штатах в сербских СМИ увеличилось на 26% всего за один месяц. А еще нужно учесть многочисленные рекламы американского посольства по телевидению и им же спонсируемые тексты в интернете — т. е. все элементы того, что является школьным примером агрессивной кампании в СМИ в пользу одного государства.

Однако гораздо более важным элементом этого поворота является поведение руководства сербского государства по отношению к традиционным партнерам и искренним друзьям: от скандальной реакции на статус Марии Захаровой в «Фейсбуке» как президента Вучича, так и его министров, которые назвали официального представителя МИД РФ невоспитанной и примитивной (и ее, и «тех, кто ее на эту должность назначил», как сказал Вучич), до присоединения Сербии к декларации ЕС о президентских выборах в Белоруссии, в которой выборы в этой стране были объявлены несправедливыми. Вслед за этим последовала отмена участия сербских вооруженных сил в совместных российско-белорусско-сербских учениях всего за день до начала их проведения.

Удивительны как частота, так и интенсивность таких враждебных действий в отношении России и Белоруссии, двух дружественных стран, твердо защищающих сербские интересы на международной арене, прежде всего, по вопросу сохранения Косово и Метохии в составе Сербии. И это при том, что, несмотря на предложение России принять участие в переговорах по статусу края, такого приглашения со стороны Сербии так и не последовало. Параллельно Вучичем принижается значение Резолюции 1244, которую защищает Россия.

Таким образом, кажется, что агрессивное вторжение США на Балканы, хотя оно в основном используется в качестве фишки в предвыборной кампании Дональда Трампа, всё же дает результат, которого хотят американцы: Сербия всё быстрее падает в их объятия. Как сказал сам Гренелл, основной успех соглашения заключается в том, что «Сербия определенно отдаляется от России и Китая», хотя всего несколько месяцев назад Вучич поклялся в вечной дружбе сначала с «братом Путиным», а затем с китайским «братом Си». Он был настолько честен, что, как оказалось, был готов продать обоих за несколько миллиардов долларов американских займов.

Ведь объявленные американские «инвестиции», согласованные в Вашингтоне, являются именно этим — кредитами, которые американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC) предоставит Сербии через американский ЭксИмБанк для реализации инфраструктурных проектов, которые США утвердят в соответствии с устраивающими их условиями, чтобы американские компании могли реализовать их в Сербии без проведения тендеров. Мало того, что условия кредитования хуже тех, которые обещал Сербии ЕС, и что каждый гражданин Сербии должен будет возвращать свалившийся на него долг посредством налогов в течение десятилетий, но ещё и проекты, которые будут реализованы, судя по тому, что известно в настоящее время, будут направлены на защиту интересов не Сербии, а США и НАТО на Балканах.

Так, например, одним из первых проектов будет строительство шоссе между Нишем и Приштиной через Тирану до албанского порта Дуррес на Адриатическом море. Хотя строительство любой дороги и других инфраструктурных соединений, в принципе, всегда хорошее событие, в данном случае условия их реализации и её предпосылки носят сугубо негативный характер. Порт Дуррес является одним из трех объявленных распределительных центров американского сжиженного природного газа (СПГ), что означает, что эта автомагистраль, а также объявленное строительство железной дороги в Приштину на самом деле будут способствовать более легкой транспортировке этого источника энергии из США на Балканы и в Европу.

Другая часть этой истории — скандальные инициативы американской стороны, такие как переименование озера Газиводе, которое частично находится в Косово и Метохии, а частично — в центральной Сербии, в «озеро Трампа». По сей день неясно, кто с этой идеей уже согласился («премьер-министр Косово» Авдулла Хоти поддержал инициативу в своем «Твиттере»), а кто всё еще думает. Если Вучич согласится на что-то подобное, то почему бы сразу не переименовать всю Сербию в Трампию, а «Косово» в Меланию, чтобы вся эта история стала абсолютно бессмысленной. Может, в этом и заключается цель…

Вторая, гораздо более проблематичная инициатива заключается в том, что Соединенные Штаты в рамках «пакета помощи Сербии» предлагают профинансировать реконструкцию находящихся в центре Белграда зданий министерства внутренних дел и генерального штаба, серьезно поврежденных и почти разрушенных во время агрессии НАТО в 1999 году. Эти здания по сей день стоят напротив здания правительства Сербии как символ памяти о бомбардировках, которыми руководили именно США, и всех, кто погиб в них. Лицемерное предложение Соединенных Штатов воссоздать этот символ означало бы стереть шрамы и воспоминания о тысячах невинных жертв, за смерти которых США никогда не извинялись.

Материальный ущерб, нанесенный Сербии в результате бомбардировок, составляет несколько сотен миллиардов долларов, человеческие потери — неизмеримы. Однако если мы что-то и узнали из этого эпизода, так это то, что для Вучича у всего есть своя цена: если мы смогли продать дружбу с Россией и Китаем за несколько миллиардов долларов в виде займов, я уверен, что Вучич легко определит, сколько будут стоить жертвы и память о них.

Особенно интересно, что всё это происходит всего за несколько недель до анонсированного визита Владимира Путина в Сербию по случаю завершения работ в храме Святого Саввы. Вучич попытается злоупотребить этим визитом (если он состоится, что всё менее вероятно), чтобы показать, что Москва якобы поддерживает его политику вступления в НАТО, окончательного признания Косово и вытеснения России с Балкан. По сути, и это должно быть ясно России, весь вашингтонский эпизод представляет собой лишь последний шаг Вучича к «джукановичевскому повороту», к которому он готовился годами.