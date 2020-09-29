Иерусалим, , 21:02 — REGNUM Полиция Израиля арестовала троих участников массовой акции протеста в Иерусалиме, 29 сентября сообщает агентство Reuters.

В митинге перед зданием Кнессета приняли участие сотни израильтян, недовольных законопроектом, ограничивающим право граждан на собрания, митинги и передвижение.

Закон, который находится на рассмотрении Кнессета, запрещает израильтянам проводить демонстрации на расстоянии далее километра от их дома, и связан с ростом заболеваемости COVID-19.

Протестующие уверены, что закон принимается не из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности, а по политическим причинам.

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