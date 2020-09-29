Киев, , 21:00 — REGNUM В Чёрном море прошли совместные учения украинских ВМС и ВМС США, сообщает 29 сентября пресс-служба министерства обороны Украины.

В учениях принимали участие патрульный катер ВМС ВСУ «Старобельск» и эсминец ВМС США Roosevelt.

«Патрульный катер ВМС ВСУ «Старобельск» и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки», — сообщает украинское военное ведомство. Экипажи кораблей отработали применение международной системы сигналов, тактическое маневрирование в составе корабельной группы и прочее.

Кроме катера, ВМС Украины задействовали в учениях один вертолет Ми-14.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2020 года в воздушном пространстве Украины впервые появились стратегические бомбардировщики В-52Н США, способные нести ядерное оружие.

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