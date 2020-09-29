Москва, , 20:58 — REGNUM Россия расценивает посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель российского блогера Алексея Навального как попытку политизации инцидента с ним. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы это расцениваем как попытку политизации этого вопроса, другую оценку, честно говоря, сложно дать», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Захарова высказала мнение, что всё происходящее «не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться и оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину».

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