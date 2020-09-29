Нью-Йорк, США, , 20:57 — REGNUM Действия США в СБ ООН по санкциям против Ирана призвал поддержать израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 29 сентября в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Нетаньяху «Израиль призывает всех членов Совета Безопасности поддержать США в противодействии иранской агрессии, поддержать их требование о том, чтобы Иран прекратил свою ядерную программу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США безуспешно попытались продавить в СБ ООН возобновление отменённых в 2015 г. антииранских санкций, мотивируя это тем, что мир и Ближний Восток якобы нужно спасать от «террористического государства» — то есть от Ирана.

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