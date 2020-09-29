Ереван, , 20:34 — REGNUM Турецкие военные высоких рангов, находящиеся на территории Азербайджана, принимают участие в управлении азербайджанскими войсками в зоне военного конфликта в Арцахе, заявил 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные находятся на командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями», — заявил Пашинян.

При этом он сообщил, что располагает данными о подразделениях турецкой армии, уже находящихся на территории Нахичеванской автономной республики

«Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, и они, по нашей информации, ищут повод для того, чтобы ввести свои войска в Нахичевань. У нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии», — сказал Пашинян.

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