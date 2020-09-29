Баку, , 20:18 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян является ставленником миллиардера и международного мошенника Джорджа Сороса, заявил 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе», — сказал Алиев. При этом он заявил, что считает действия армии Азербайджана адекватным ответом на «агрессию» Армении в Карабахе.

«Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может», — добавил Алиев.

Кроме того, он назвал ложью информацию об участии Турции в военном конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, ВВС Турции не участвуют в боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои с десятками убитых и сотнями раненых. Обе стороны активно применяют тяжёлую артиллерию, танки, беспилотники и авиацию.

В Армении и Азербайджане объявлено военное положение и начата мобилизация резервистов.

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