Москва, , 19:59 — REGNUM О необходимости прекращения военных действий в Нагорном Карабахе говорили Москва и Ереван, сообщили 29 сентября в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вечером 29 сентября состоялись по инициативе армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями», — говорится в сообщении.

Российская сторона обратила внимание на то, что Армения и Азербайджан должны прекратить войну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян заявил о полномасштабной войне, которая развернулась в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 г.

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