Эль-Кувейт, , 19:55 — REGNUM Новым эмиром Кувейта после кончины эмира Сабаха IV назначен наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщил 29 сентября в эфире государственного телевидения министр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех.

По его словам, соответствующее решение принято на экстренном заседании кабинета министров в соответствии с конституцией Кувейта.

Министр также сообщил, что в стране будет объявлен 40-дневный траур по Сабаху IV, а работа всех государственных ведомств будет приостановлена на три дня.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что 91-летний Сабах IV, занимавший престол с 2006 года, скончался в одной из клиник в США.

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