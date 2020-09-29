29 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Основной символ независимости любого государства – суверенный закон. Государство может быть абсолютным экономическим лузером. Государство может иметь вооруженные силы, стремящиеся к статистической погрешности. Государство может иметь финансовую систему, где цены измеряются не в номиналах, а в килограммах. Но, все равно, оно останется национальным государством. Именно тем, к которому столь беззаветно по форме, но столь бессмысленно по существу стремится украинская держава.

Андрей Ганжа, , 19:49 — REGNUM Кричал слуга Игнатий (Георгий Вицин) в фильме «Земля Санникова». Потом выудил из кармана портков револьвер, пара выстрелов — и всё, дикари-онкилоны дружно и испуганно прижались к земле. Свой «Игнатий» появился и на украинских просторах.

Основной символ независимости любого государства — суверенный закон. Государство может быть абсолютным экономическим лузером. Государство может иметь вооруженные силы, стремящиеся к статистической погрешности. Государство может иметь финансовую систему, где цены измеряются не в номиналах, а в килограммах. Но, все равно, оно останется национальным государством. Именно тем, к которому столь беззаветно по форме, но столь бессмысленно по существу стремится украинская держава.

Но когда внешние силы определяют законы страны, то это уже не государство, в место приложения интересов этих «внешних сил».

Несколько лет назад на Украине был создан ряд специализированных органов по борьбе против коррупции, в том числе НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро и САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Уже в момент появления каждого из них возникало настойчивое подозрение, что все это — не ради борьбы с коррупцией как таковой, а ради сбора компрометирующей информации, которая может «осадить» ретивость любого деятеля украинской политики или того, что еще называется экономикой. А контролировать и направлять эти органы собираются зарубежные «партнеры». Для этого была предложена презумпция «независимости» бойцов антикоррупционного фронта от любых других ветвей власти.

Неэффективность антикоррупционных органов проявилась давно и прочно, а вот за контроль над ними постоянно идет борьба, ибо владеющий информацией владеет миром. Контроль над «независимыми» органами возможен только через контроль над кадрами, поэтому фигуры антикоррупционных «шефов» всегда являлись одними из наиболее обсуждаемых и критикуемых в украинском политическом дискурсе.

Персональная честность и добропорядочность в этом дискурсе не играет никакой роли. Да и о чем можно говорить, когда даже офис президента Украины (а куда уж выше для Украины?) недавно «откаминг-аутился»: «Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП (подразумевается Назар Холодницкий — А. Г.) в свое время «поймало» НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую его деятельность и высказывания, что трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и неангажированности». Справедливости ради следует вспомнить, что и шефа НАБУ Артема Сытника тоже «подловили», и теперь «главный антикоррупционер» Украины фигурирует в «Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения».

В конце августа шеф САП Холодницкий уволился, и началась ожесточенная битва за персону нового антикоррупционного прокурора. Началась эта битва с определения членов конкурсной комиссии по выборам председателя САП. И это естественно, поскольку (почти по Жванецкому) «кто выбирает, тот и имеет».

Скажу даже больше: борьба за такой пост органична для властной вертикали любой страны. Внутри страны…

Но на Украине появляется «Игнатий с револьвером». И все потому, что украинская власть проявила неожиданную решительность и самостоятельность в вопросе кадрового обеспечения работы САП. 2 сентября, в канун первого голосования по кандидатурам конкурсной комиссии, послы G7 обратились к Верховной раде и офису президента с письмом-напоминанием о том, что «отбор руководителей антикоррупционных органов должен быть прозрачным и политически нейтральным», а комиссия по отбору должна быть сформирована из людей с высокой репутацией и со значительным опытом в сфере противодействия коррупции.

Это заявление, безусловно, политическое. Потому что значительная часть «правых оппозиционеров» (Порошенко, партия «Голос»), антикоррупционные активисты и те, кого в украинском политикуме ласково называют «соросята», уже давно голосят, что сомневаются в «безупречной деловой репутации, профессиональных и моральных качествах» и общественном авторитете некоторых предлагаемых членов конкурсной комиссии.

Порошенко, «Голос», активисты и соросята — это дети сердца «цивилизованного Запада», поэтому евро-американская поддержка мнения этой группы никого не удивила. А некоторых испугала… Потому что 3 сентября Рада провалила голосование об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП.

Но 17 сентября парламентарии провели новое голосование о назначении семерых представителей в конкурсную комиссию, получив 239 голосов «за». И тут «Игнатий» начал стрелять!

В Европарламенте предупредили Украину о рисках, которые могут в этой связи возникнуть: «Огромное беспокойство вызывает голосования Верховной рады по поводу неопытных кандидатов, которым не хватает добросовестности для участия в комиссии по отбору главы САП» (Михаэль Галлер, евродепутат, представитель группы «Европейской народной партии»).

посольство США на Украине «США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка»

Но это намеки. А есть и предельно откровенные заявления.

Виола фон Крамон, евродепутат, заместитель главы делегации Парламентского комитета по сотрудничеству между Европейским союзом и Украиной «Украинский парламент проталкивает кандидатов, не имеют опыта и честности, к выбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры… Власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро».

Но самый откровенный стриптиз продемонстрировали не «чужие», а «свои»: «Перед голосованием посол ЕС (эстонец Матти Маасикас — А. Г.) выразил свое предостережение, напомнив, что добропорядочная комиссия по выбору главы САП является условием получения визы и помощи ЕС на сумму 1,5 млрд евро. Его поддержали послы «Большой семерки». Влиятельные европейские депутаты выразили свою обеспокоенность. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в 1,6 млрд долларов» (украинский Центр противодействия коррупции).

Вот они, два выстрела «евроИгнатия»: «не дам денег» и «заберу безвиз». А что онкилоны?

Президент Зеленский высказал свое мнение: «Они (европейцы — А. Г.) сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, прозрачно работала и прозрачно отбирала будущего профессионального руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может» (18 сентября, брифинг в Ивано-Франковске).

Зеленский актер, он так видит. Хотя более внимательный взгляд убеждает, что речь идет о банальном политическом шантаже, принуждении к определенному действию под угрозой. И в целом следует заметить, что после серии громких подтверждений давно известного грубого вмешательства США и ЕС в работу органов государственного управления Украины они не только не стали вмешиваться аккуратнее, а, наоборот, отбросили в сторону остатки приличия. И работают по принципу: «А ну, все, живо по пещерам! У меня, брат, не забалуешь!»