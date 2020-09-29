Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Джозефа Байдена состоятся вечером 29 сентября.

Трансляцию теледебатов, которые пройдут в актовом зале университета Case Western Reserve University в Кливленде, будут вести все крупнейшие американские телеканалы. Начало мероприятия назначено на 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск среды).

Предполагается, что дебаты продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. В течение этого времени кандидатам будут заданы вопросы по шести заранее отобранным темам, в их числе — беспорядки в американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, борьба с пандемией COVID-19, обеспечение безопасности и прозрачности выборов, перспективы экономики, ситуация с назначением нового судьи Верховного суда. Обсуждению каждой из тем будет отведено по 15 минут.