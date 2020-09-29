Ереван, 29 сентября 2020, 19:38 — REGNUM Действия Турции в войне в Нагорном Карабахе нацелены на введение войск в азербайджанскую Нахичевань, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 29 сентября в эфире программы «60 минут».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван обвинил Анкару в том, что её самолёт сбил армянский штурмовик Су-25.
Турция отрицает это, утверждая, что военным образом Азербайджану не помогает.
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