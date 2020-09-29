Ереван, , 19:38 — REGNUM Действия Турции в войне в Нагорном Карабахе нацелены на введение войск в азербайджанскую Нахичевань, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 29 сентября в эфире программы «60 минут».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван обвинил Анкару в том, что её самолёт сбил армянский штурмовик Су-25.

Турция отрицает это, утверждая, что военным образом Азербайджану не помогает.

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