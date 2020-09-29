Киев, , 19:33 — REGNUM У экс-президента Украины Петра Порошенко обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сам сообщил 29 сентября на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

"Получил положительный тест на COVID-19. Не вовремя. Очень сожалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам», — написал Порошенко.

Экс-президент отметил, что за последние шесть лет «привык переносить болезни на ногах». «Но эта — значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал он.

Порошенко выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал всех украинцев «беречь себя».