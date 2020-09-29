Ереван, 29 сентября 2020, 19:30 — REGNUM Гибель самолёта Су-25 ВВС Армении, сбитого противником в нагорно-карабахском конфликте 29 сентября, подтвердил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире программы «60 минут».

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Как сообщало ИА REGNUM, армянское минобороны ранее распространило информацию, что ВВС Турции сбили Су-25 в Нагорном Карабахе.

Азербайджанское минобороны опровергло это заявление. Опровергла свою причастность и Турция.

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