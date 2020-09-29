Ереван, , 19:18 — REGNUM О гибели мирных жителей Армении в войне в Нагорном Карабахе, которая идёт с 27 сентября, заявил 29 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире программы «60 минут».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным по итогам 28 сентября, два мирных жителя Армении погибли в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Армения обвиняет Азербайджан и Турцию в прямой агрессии и в угрозе жизням жителей Армении и Нагорного Карабаха.

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